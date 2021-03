Graduatorie ATA terza fascia, cambio provincia e servizio in cassa integrazione [CONSULENZA] (Di martedì 23 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia triennio 2021/23: la CONSULENZA di Orizzonte Scuola per la corretta compilazione della domanda.. i quesiti possono essere inoltrati a lallaorizzonte@orizzontescuola.it Quesiti di ordine generale che possono essere di aiuto a tutti gli aspiranti per non commettere errori. Ricordiamo che sarà possibile compilare e inoltrare la domanda su Istanze online dal sito del Ministero dell'istruzione fino al 22 aprile prossimo. L'articolo Graduatorie ATA terza fascia, cambio provincia e servizio in cassa integrazione CONSULENZA . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021)ATAtriennio 2021/23: ladi Orizzonte Scuola per la corretta compilazione della domanda.. i quesiti possono essere inoltrati a lallaorizzonte@orizzontescuola.it Quesiti di ordine generale che possono essere di aiuto a tutti gli aspiranti per non commettere errori. Ricordiamo che sarà possibile compilare e inoltrare la domanda su Istanze online dal sito del Ministero dell'istruzione fino al 22 aprile prossimo. L'articoloATAin

Advertising

MIsocialTW : Al via la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale #ATA. Da quest’a… - infoitinterno : Graduatorie terza fascia ATA 2021: TABELLE MI di valutazione per ogni profilo | ScuolaInforma - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, cambio provincia e servizio in cassa integrazione [CONSULENZA] - SerenellaVerd : RT @TecnicaScuola: Graduatorie terza fascia ATA, quali sono i requisiti generali di ammissione [VIDEO TUTORIAL] -- - TecnicaScuola : Graduatorie terza fascia ATA: le info per presentare la domanda [VIDEO TUTORIAL] -- -