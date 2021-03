Ex-Ilva, attività di bonifica nuovamente sospese (Di martedì 23 marzo 2021) di Aldo Schiedi Le attività di cantiere riguardanti le bonifiche nello stabilimento siderurgico di Taranto, sono state nuovamente sospese. Questa volta per due casi di positività al Covid. “Tanto tuonò che piovve” è una frase tipicamente usata per alludere al verificarsi di un evento atteso da molto tempo, ma in questo caso sono passati poco più di due mesi e come già previsto nell’articolo di Punti di Vista press del 17 Gennaio 2021, il Covid19 è entrato prepotente anche fra i lavoratori legati al riavvio delle attività di bonifiche nelle aree adiacenti allo stabilimento Mittal di Taranto, dove, è bene ricordare, sono impiegati a rotazione di tre mesi una quarantina dei circa 1600 lavoratori posti in Cigs in merito all’accordo del settembre 2018 ed in carico all’amministrazione straordinaria. Ricordiamo ai ... Leggi su ilparagone (Di martedì 23 marzo 2021) di Aldo Schiedi Ledi cantiere riguardanti le bonifiche nello stabilimento siderurgico di Taranto, sono state. Questa volta per due casi di positività al Covid. “Tanto tuonò che piovve” è una frase tipicamente usata per alludere al verificarsi di un evento atteso da molto tempo, ma in questo caso sono passati poco più di due mesi e come già previsto nell’articolo di Punti di Vista press del 17 Gennaio 2021, il Covid19 è entrato prepotente anche fra i lavoratori legati al riavvio delledi bonifiche nelle aree adiacenti allo stabilimento Mittal di Taranto, dove, è bene ricordare, sono impiegati a rotazione di tre mesi una quarantina dei circa 1600 lavoratori posti in Cigs in merito all’accordo del settembre 2018 ed in carico all’amministrazione straordinaria. Ricordiamo ai ...

Advertising

MGTurco : RT @PaoloBricco: Nuova Ilva: Arcelor Mittal annuncia il congelamento di ogni attività non ordinaria, in attesa della scelta del Governo Dra… - scarlots : RT @PaoloBricco: Nuova Ilva: Arcelor Mittal annuncia il congelamento di ogni attività non ordinaria, in attesa della scelta del Governo Dra… - PaoloBricco : Nuova Ilva: Arcelor Mittal annuncia il congelamento di ogni attività non ordinaria, in attesa della scelta del Gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva attività Mittal, a Taranto nuovo sit - in imprenditori e autotrasportatori dell'indotto ... Fim e Uilm questa mattina davanti alla sede della ditta Giove dell'appalto ex Ilva, nella zona ... sono 'inaccettabili le scuse dell'azienda che scarica il rischio, tipico dell'attività imprenditoriale,...

Decreto Sostegni: il testo in Gazzetta in vigore da oggi 4 (proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento ... integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ilva ...

Ilva, si avvicina il ritorno dello Stato: Invitalia punta alla maggioranza Corriere della Sera ... Fim e Uilm questa mattina davanti alla sede della ditta Giove dell'appalto ex, nella zona ... sono 'inaccettabili le scuse dell'azienda che scarica il rischio, tipico dell'imprenditoriale,...4 (proroga del periodo di sospensione delledell'agente della riscossione e annullamento ... integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex...