EssilorLuxottica, via libera da Commissione UE ad acquisizione GrandVision (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – EssilorLuxottica, colosso dell’occhialeria nato nel 2018 dall’unione dell’italiana Luxottica e della francese Essilor, ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea per l’acquisto da 7,2 miliardi di euro della società olandese GrandVision, anche grazie alla disponibilità a vendere 351 negozi tra Italia, Belgio e Paesi Bassi. “EssilorLuxottica offre marchi prestigiosi di occhiali, come Ray-Ban, mentre GrandVision è uno dei principali rivenditori al dettaglio di prodotti ottici in Europa – ha spiegato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione e responsabile della concorrenza – La nostra indagine approfondita ha rivelato che, acquisendo una maggiore influenza nel settore della rivendita al dettaglio, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –, colosso dell’occhialeria nato nel 2018 dall’unione dell’italiana Luxottica e della francese Essilor, ha ricevuto il viadallaeuropea per l’acquisto da 7,2 miliardi di euro della società olandese, anche grazie alla disponibilità a vendere 351 negozi tra Italia, Belgio e Paesi Bassi. “offre marchi prestigiosi di occhiali, come Ray-Ban, mentreè uno dei principali rivenditori al dettaglio di prodotti ottici in Europa – ha spiegato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva dellae responsabile della concorrenza – La nostra indagine approfondita ha rivelato che, acquisendo una maggiore influenza nel settore della rivendita al dettaglio, ...

Advertising

DividendProfit : GrandVision: via libera condizionato all’acquisto da EssilorLuxottica - carlopao86 : RT @ansaeuropa: Via libera sotto condizioni dell'#Antitrust Ue all'acquisto di #GrandVision da parte di #EssilorLuxottica. L'approvazione d… - ansaeuropa : Via libera sotto condizioni dell'#Antitrust Ue all'acquisto di #GrandVision da parte di #EssilorLuxottica. L'approv… -

Ultime Notizie dalla rete : EssilorLuxottica via EssilorLuxottica, via libera da Commissione UE ad acquisizione GrandVision EssilorLuxottica , colosso dell'occhialeria nato nel 2018 dall'unione dell'italiana Luxottica e della francese Essilor, ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea per l'acquisto da 7,2 ...

Ok con condizioni ad acquisto GrandVision da parte di Essilux BRUXELLES - Via libera sotto condizioni dell'Antitrust Ue all' acquisto di GrandVision da parte di EssilorLuxottica . L'approvazione di Bruxelles è condizionata al pieno rispetto del pacchetto di impegni offerti ...

EssilorLuxottica, via libera da Commissione UE ad acquisizione GrandVision Teleborsa EssiLux, sì condizionato dell'Antritrust Ue alla fusione con GrandVision Per fugare i timori individuati dall'Antitrust Ue, EssilorLuxottica si è offerta di cedere parte delle sue attività di vendita al dettaglio in ciascuno dei paesi in cui la Commissione aveva preoccupaz ...

EssilorLuxottica, via libera da Commissione UE ad acquisizione GrandVision (Teleborsa) - EssilorLuxottica, colosso dell'occhialeria nato nel 2018 dall'unione dell'italiana Luxottica e della francese Essilor, ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea per l'acquisto ...

, colosso dell'occhialeria nato nel 2018 dall'unione dell'italiana Luxottica e della francese Essilor, ha ricevuto illibera dalla Commissione europea per l'acquisto da 7,2 ...BRUXELLES -libera sotto condizioni dell'Antitrust Ue all' acquisto di GrandVision da parte di. L'approvazione di Bruxelles è condizionata al pieno rispetto del pacchetto di impegni offerti ...Per fugare i timori individuati dall'Antitrust Ue, EssilorLuxottica si è offerta di cedere parte delle sue attività di vendita al dettaglio in ciascuno dei paesi in cui la Commissione aveva preoccupaz ...(Teleborsa) - EssilorLuxottica, colosso dell'occhialeria nato nel 2018 dall'unione dell'italiana Luxottica e della francese Essilor, ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea per l'acquisto ...