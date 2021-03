DAD, ipotesi riapertura scuole in zona rossa: quando e per chi (Di martedì 23 marzo 2021) L’arrivo delle varianti e di quella che è stata definita la terza ondata della pandemia ha portato il governo di Mario Draghi ad adottare misure più restrittive. Diverse Regioni sono attualmente in zona rossa e questo ha comportato la chiusura di gran parte delle scuole di ogni ordine e grado, anche quelle dell’infanzia che invece con i precedenti decreti rimanevano aperte, e il ritorno alla didattica a distanza. Attualmente non è stata comunicata una data di riapertura, né ci sono nuove indicazioni sulla possibilità di rientro in classe almeno per i più piccoli. Tuttavia, sono in molti a spingere affinché i ragazzi possano tornare in aula dopo le vacanze di Pasqua. Il premier Mario Draghi aveva dichiarato: “Per quel che mi riguarda, la scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021) L’arrivo delle varianti e di quella che è stata definita la terza ondata della pandemia ha portato il governo di Mario Draghi ad adottare misure più restrittive. Diverse Regioni sono attualmente ine questo ha comportato la chiusura di gran parte delledi ogni ordine e grado, anche quelle dell’infanzia che invece con i precedenti decreti rimanevano aperte, e il ritorno alla didattica a distanza. Attualmente non è stata comunicata una data di, né ci sono nuove indicazioni sulla possibilità di rientro in classe almeno per i più piccoli. Tuttavia, sono in molti a spingere affinché i ragazzi possano tornare in aula dopo le vacanze di Pasqua. Il premier Mario Draghi aveva dichiarato: “Per quel che mi riguarda, la scuola sarà la prima a riaprirela situazione dei contagi ...

