Covid: tra ipotesi governo mini-proroga fino a 11/4, allentamento su scuole infanzia e primarie (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, una delle ipotesi a cui lavora il governo -alle prese, tra le altre cose, con le misure anti-Covid che scadranno il prossimo 6 aprile- è quella di una 'mini-proroga' della stretta anti contagio in atto di una sola settimana, ovvero dal 6 all'11 aprile. Parallelamente, si spingerà sull'acceleratore del piano vaccinale, per avanzare con la copertura il più possibile. Una possibile eccezione, spiegano fonti di governo all'Adnkronos, la riaperture della scuola dell'infanzia e delle primarie nelle zone rosse. Proprio oggi sul tema c'è stata una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza e i vertici del Cts. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, una dellea cui lavora il-alle prese, tra le altre cose, con le misure anti-che scadranno il prossimo 6 aprile- è quella di una '' della stretta anti contagio in atto di una sola settimana, ovvero dal 6 all'11 aprile. Parallelamente, si spingerà sull'acceleratore del piano vaccinale, per avanzare con la copertura il più possibile. Una possibile eccezione, spiegano fonti diall'Adnkronos, la riaperture della scuola dell'e dellenelle zone rosse. Proprio oggi sul tema c'è stata una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, ilstro della Salute Roberto Speranza e i vertici del Cts.

