Col numero di aprile - A richiesta il terzo volume de Il podio dei capolavori | vota la tua auto preferita

Col numero di aprile di Quattroruote è disponibile il terzo volume del trittico Il podio dei capolavori: tre volumi, ognuno di 144 pagine in carta di pregio e con immagini di alta qualità, dedicati alle auto più significative degli ultimi vent'anni. La prima uscita, come sa chi ci ha voluto seguire in questa avventura tra i modelli più affascinanti del nuovo millennio, era consacrata al tema delle performance, esplorate sia in termini di prestazioni assolute, sia di eccellenza in fatto di comportamento, su strada e in pista. Del secondo volume è stata, invece, protagonista l'innovazione tecnologica, analizzata a tutto tondo, dalle evoluzioni più spinte dei motori termici alle hypercar a propulsione elettrica. Questo terzo e ultimo ...

