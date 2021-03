Vaccini in Lombardia, Fontana “Chiesto passo indietro a Cda Aria” (Di lunedì 22 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ho Chiesto ai membri del CDA della società Aria di fare un passo indietro. In caso contrario disporrò l'azzeramento dello stesso, affidando al direttore generale Lorenzo Gubian, di recente nomina, la guida della società”.Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrando la stampa a Palazzo Lombardia. “I disservizi informatici che si sono registrati nel corso della campagna vaccinale (recentemente a Como, Cremona e in Brianza) hanno creato disagi a molti nostri cittadini e hanno inficiato il lavoro di tutti gli operatori -sanitari e non – che stanno lavorando con grande impegno e professionalità nei diversi Centri vaccinali – continua Fontana – Situazioni di criticità, come quelle verificatesi del fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Hoai membri del CDA della societàdi fare un. In caso contrario disporrò l'azzeramento dello stesso, affidando al direttore generale Lorenzo Gubian, di recente nomina, la guida della società”.Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, incontrando la stampa a Palazzo. “I disservizi informatici che si sono registrati nel corso della campagna vaccinale (recentemente a Como, Cremona e in Brianza) hanno creato disagi a molti nostri cittadini e hanno inficiato il lavoro di tutti gli operatori -sanitari e non – che stanno lavorando con grande impegno e professionalità nei diversi Centri vaccinali – continua– Situazioni di criticità, come quelle verificatesi del fine ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Marzo: Vaccini, l’ultima catastrofe. Lombardia da commissariare - NicolaMorra63 : Certo che a bissare errori ce ne vuole...sui #vaccini non si può ripetere alcuna superficialità. Eppure tanti esalt… - Paolo1926_ : RT @DaniloToninelli: Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo st… - tirzan70 : RT @DaniloToninelli: Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo st… -