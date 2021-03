Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 22 marzo 2021: in studio Samantha, Gero e Lara (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto è pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! oggi su Canale 5 torna in onda il dating show più seguito d’Italia. L’ultimo appuntamento è stato dedicato a Gemma Galgani che ha scelto di tornare accanto a Maurizio. Venerdì 19 marzo c’è stato poi il confronto tra il Cavaliere e la Dama di Torino, attaccati in studio da Gianni e Tina. oggi invece cos’accadrà? Stando a quanto ci svela il Vicolo delle News dovrebbe essere la giornata del Trono Classico: il Cavaliere deciderà di abbandonare definitivamente lo studio di Maria De Filippi. Dopo il suo saluto si dovrebbe passare a Massimiliano: uscito già con Eugenia e Federica. Con entrambe lui ha avuto molto feeling, ma in studio oggi dovrebbe intervenire per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto è pronto per una nuovadisu Canale 5 torna in onda il dating show più seguito d’Italia. L’ultimo appuntamento è stato dedicato a Gemma Galgani che ha scelto di tornare accanto a Maurizio. Venerdì 19c’è stato poi il confronto tra il Cavaliere e la Dama di Torino, attaccati inda Gianni e Tina.invece cos’accadrà? Stando a quanto ci svela il Vicolo delle News dovrebbe essere la giornata del Trono Classico: il Cavaliere deciderà di abbandonare definitivamente lodi Maria De Filippi. Dopo il suo saluto si dovrebbe passare a Massimiliano: uscito già con Eugenia e Federica. Con entrambe lui ha avuto molto feeling, ma indovrebbe intervenire per ...

Advertising

matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - poliziadistato : #21marzo #PoliziadiStato #memoriaeimpegno per ricordare donne e uomini che hanno indicato la via da percorrere a ch… - pablo__liberal : RT @ConteZero76: Io penso al femminista Letta, che ha mandato tre uomini al governo, ha messo un paio di quote rosa qua e là per evitare ro… - bird_ilast : RT @egos23: Non è una novità, ma è sempre assurdo e doloroso scoprire quanto lo stupro sia diventato parte esplicita e abituale delle guerr… -