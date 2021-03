Una vita, anticipazioni 22 marzo: Ursula cacciata dal quartiere (Di lunedì 22 marzo 2021) Ursula vivrà un momento davvero terribile a Una vita. Le anticipazioni inerenti la puntata in onda oggi 22 marzo, rivelano che la donna a causa delle macchinazioni di Genoveva, la quale farà in modo che si venga a sapere che è stata la Dicenta a spingere Agustina a cercare di togliersi la vita, verrà cacciata brutalmente dal quartiere da una folla inferocita di signori e domestici. Nel frattempo, Rosina sarà sempre più affascinata da Maite e dai suoi racconti sulla vita a Parigi e così penserà di lanciare il suo personale salotto con l'obiettivo di diventare la Gertrude Stein di Acacias 38. Una vita, trama 22 marzo: Ursula cacciata brutalmente dal ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 marzo 2021)vivrà un momento davvero terribile a Una. Leinerenti la puntata in onda oggi 22, rivelano che la donna a causa delle macchinazioni di Genoveva, la quale farà in modo che si venga a sapere che è stata la Dicenta a spingere Agustina a cercare di togliersi la, verràbrutalmente dalda una folla inferocita di signori e domestici. Nel frattempo, Rosina sarà sempre più affascinata da Maite e dai suoi racconti sullaa Parigi e così penserà di lanciare il suo personale salotto con l'obiettivo di diventare la Gertrude Stein di Acacias 38. Una, trama 22brutalmente dal ...

