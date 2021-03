Tutti in ansia per il parto di Chiara Ferragni: ironia social in attesa di Baby V (Di lunedì 22 marzo 2021) Quando partorisce Chiara Ferragni? Chiara Ferragni è già andata in ospedale per partorire? Queste sono solo alcune delle domande che gli oltre 20 milioni di follower di Chiara e gli oltre 10 milioni di Fedez continuano a farsi nelle ultime ore. Chiara al momento è ancora a casa e Baby V non ha nessuna intenzione di venire al mondo tanto che pare si stia anche pensando di indurre il parto perchè Chiara ormai , è davvero stremata! L’influencer coinvolge Tutti i suoi follower nel conto alla rovescia ma non basta! Ieri è nata su Twitter una pagina dedicata agli “aggiornamenti in tempo reale sull’orario di gravidanza di Chiara”. L’ironia non manca mai e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 marzo 2021) Quandorisceè già andata in ospedale perrire? Queste sono solo alcune delle domande che gli oltre 20 milioni di follower die gli oltre 10 milioni di Fedez continuano a farsi nelle ultime ore.al momento è ancora a casa eV non ha nessuna intenzione di venire al mondo tanto che pare si stia anche pensando di indurre ilperchèormai , è davvero stremata! L’influencer coinvolgei suoi follower nel conto alla rovescia ma non basta! Ieri è nata su Twitter una pagina dedicata agli “aggiornamenti in tempo reale sull’orario di gravidanza di”. L’non manca mai e ...

