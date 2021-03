Terza fascia ATA: cosa manca nella piattaforma POLIS, impossibile inserire alcuni servizi (Di lunedì 22 marzo 2021) Da poche ore è iniziata la procedura per l’inoltro delle domande di Inserimento/Aggiornamento/Conferma delle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, purtroppo, mi trovo costretto a segnalare la carenza di funzioni disponibili nella piattaforma di Istanze OnLine che consente l’inoltro delle domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) Da poche ore è iniziata la procedura per l’inoltro delle domande di Inserimento/Aggiornamento/Conferma delle graduatorie di istituto di IIIdel personale ATA per il triennio 2021/2023, purtroppo, mi trovo costretto a segnalare la carenza di funzioni disponibilidi Istanze OnLine che consente l’inoltro delle domanda. L'articolo .

