Speranza | “Verso un’estate con meno restrizioni”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 22 marzo 2021) Intervenuto a Domenica In, Robertoha affermato: “Penso che faremodiversa rispetto alle giornate che stiamo attraversando di oggi ancora con le. Sono ottimista” ha aggiunto, in questi mesi sono stato quello più duro chiedendo le misure più rigorose, credo che ora ci siano le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Con il passare delle settimane e l’aumentare del numero delle persone che hanno preso il vaccino la situazione andrà a migliorare”. In merito alla risposta degli italiani alla vaccinazione con AstraZeneca, il ministro ha osservato: “C’è stata una buona risposta da parte della gente. Sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone sappia benissimo che vaccinarsi è la sola via d’uscita”. Poi ha spiegato anche che attualmente il governo è al lavoro su un piano ...