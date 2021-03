Ronaldo primo calciatore premiato con i Fan Token

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il mondo delle criptovalute cerca di costruirsi il suo spazio nell’universo calcistico, e Cristianosta diventando un vero e proprio pioniere a riguardo. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, per celebrare i 770 gol in carriera il portoghese ha ricevuto 770 Fan$JUV Chiliz (i Fandel club bianconero, lanciati sulla piattaforma L'articolo

Dopo aver giocato per PSV, Barcellona, Inter e Real Madrid, nel gennaio del 2007 Ronaldo si è trasferito al Milan vestendo la maglia del Diavolo per una stagione e mezza.