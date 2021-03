Advertising

GirolamoNavarra : RT @sole24ore: Pd, Letta stringe sui capigruppo donna ma nel partito è alta tensione - palmiottid : RT @sole24ore: Pd, Letta stringe sui capigruppo donna ma nel partito è alta tensione - sole24ore : Pd, Letta stringe sui capigruppo donna ma nel partito è alta tensione - ghino61 : Pd, Letta stringe sui capigruppo donna ma nel partito è alta tensione Renzi nn vuole cambiare marcucci il suo bracc… - fisco24_info : Pd, Letta stringe sui capigruppo donna ma nel partito è alta tensione: Domani riunione a Montecitorio e a Palazzo M… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta stringe

Il Sole 24 ORE

Possibile confronto trae i gruppi A questo punto non è escluso che ci possa essere un confronto 'risolutore' tra il segretario e i vertici dei gruppi Pd. O, comunque, il fatto chevoglia ...Enricoha ribadito la sua determinazione ad andare avanti sul ricambio ai vertici Pd di Camera e Senato: 'Sono sicuro che i gruppi sceglieranno sulla base della selezione, votando donne di qualità, ...L’anziano è deceduto a causa di un malore. Era positivo al Covid. La compagna del settantasettenne, ieri mattina, aveva provato a contattarlo ma l’uomo non aveva risposto al telefono. A quel punto la ...A Spirlì però, al di là delle conseguenze del Coronavirus che come ovvio nessuno nega, fa probabilmente comodo strumentalizzare certi accadimenti considerato come a lui e all’intero centrosinistra la ...