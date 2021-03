Pd, Base riformista si mette di traverso: al Senato, avanti con Marcucci (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è svolta questa mattina al Senato una riunione dei Senatori di Base riformista, l’area del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. “La linea, al momento, è quella di andare avanti con l’attuale presidente”, del gruppo, Andrea Marcucci, si spiega. All’incontro erano presenti 18 Senatori. Il gruppo dem a palazzo Madama ne conta in totale 35. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi, potrebbe esserci un secondo tempo nella partita interna al Pd sui capigruppo di Camera e Senato. L’assemblea di martedì a Palazzo Madama potrebbe infatti svolgere solo il dibattito politico sull’elezione di Enrico Letta quale nuovo segretario, rimandando a una seconda riunione - da tenere fra una settimana o dieci giorni - l’eventuale voto sul ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è svolta questa mattina aluna riunione deiri di, l’area del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. “La linea, al momento, è quella di andarecon l’attuale presidente”, del gruppo, Andrea, si spiega. All’incontro erano presenti 18ri. Il gruppo dem a palazzo Madama ne conta in totale 35. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi, potrebbe esserci un secondo tempo nella partita interna al Pd sui capigruppo di Camera e. L’assemblea di martedì a Palazzo Madama potrebbe infatti svolgere solo il dibattito politico sull’elezione di Enrico Letta quale nuovo segretario, rimandando a una seconda riunione - da tenere fra una settimana o dieci giorni - l’eventuale voto sul ...

