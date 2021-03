(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, studente di Giurisprudenza ed attivo nel mondo del volontariato, è il nuovoUdc per la città di. Lo hail vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Salerno, Mario Polichetti, su proposta della vice coordinatrice provinciale Maria De Caro. «Al carissimo amicofaccio gli auguri di buon lavoro e confido nelle sue capacità organizzative e nel suo spirito inclusivo e costruttivo perché in breve tempo la Valle dell’Irno torni ad essere la culla dei moderati», ha dichiarato Polichetti L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Nunzio Donadio nominato commissario #Udc di #Fisciano ** - bassairpinia : Nunzio Donadio nominato commissario Udc di Fisciano. Gli auguri del segretario Polichetti - -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzio Donadio

anteprima24.it

... ndr) è stata trasmessa al dirigente del settore finanziarioAriano , al segretario generale Lorenzo Capuano , al sindaco Vincenzo Ascione e al dirigente dell'ufficio tecnico Alfonso- ...Concessioni demaniali prorogate fino al 2033. E' questo il primo provvedimento firmato da Alfonso. Il nuovo capo dell' Utc di Torre Annunziata ha preso ieri il posto diAriano, ancora in carcere dopo la decisione da parte del Tribunale del Riesame . Sono ben nove le richieste ...Nunzio Donadio, studente di Giurisprudenza ed attivo nel mondo del volontariato, è il nuovo commissario Udc per la città di Fisciano. Lo ha nominato il vice coordinatore regionale e coordinatore ...eraclea Usura, estorsioni, operai in nero, percentuale sul “recupero crediti”, false fatturazioni, attentati, intimidazioni: il “clan dei casalesi di Eraclea” riempie con le sue azioni criminali oltre ...