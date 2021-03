"Neanche un grazie o un vaffanc***". Feltri atomico: tagliato a tradimento a Stasera Italia, cosa pensa della Palombelli (Di lunedì 22 marzo 2021) Una piccola annotazione televisiva. Recentemente sono stato ospite a Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, signora garbata e capace. Si parlava delle solite cose politiche, assai noiose, e a un certo punto - per gioco - Palombelli chiede ai presenti in studio, e anche a me collegato da casa, chi avremmo voluto come presidente del Consiglio. pensando che scherzasse, anche perché il premier lo sceglie il capo dello Stato e non noi, rispondo ridendo: Hitler. Era una battuta, non l'espressione di un desiderio, dato che il führer è leggermente morto. Mi aspettavo una risata, invece Barbara, col tono piccato della maestrina, mi ha sgridato affermando che certe parole non si dicono. Io non ho avuto modo di replicare, e pazienza. Sennonché mercoledì ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Una piccola annotazione televisiva. Recentemente sono stato ospite a, programma di Rete4 condotto da Barbara, signora garbata e capace. Si parlava delle solite cose politiche, assai noiose, e a un certo punto - per gioco -chiede ai presenti in studio, e anche a me collegato da casa, chi avremmo voluto come presidente del Consiglio.ndo che scherzasse, anche perché il premier lo sceglie il capo dello Stato e non noi, rispondo ridendo: Hitler. Era una battuta, non l'espressione di un desiderio, dato che il führer è leggermente morto. Mi aspettavo una risata, invece Barbara, col tono piccatomaestrina, mi ha sgridato affermando che certe parole non si dicono. Io non ho avuto modo di replicare, e pazienza. Sennonché mercoledì ...

Advertising

flaviuzzzzz : RT @flaviuzzzzz: oggi passerò il mio tempo retwittando questo tweet. Qualche buona anima che mi consiglia delle serie TV? (no teen drama… - amyamy80861782 : RT @iamyanchor: Stavo pensando che neanche Crocc è mai andato dalla d’urso finora. Grazie crocchy #tzvip - G1RLVCRUSH : gli invio un video dove vengono spiegati gli esercizi che dobbiamo fare per lunedi, mi impegno per ritagliarlo per… - annalisa673 : RT @iamyanchor: Stavo pensando che neanche Crocc è mai andato dalla d’urso finora. Grazie crocchy #tzvip - DaxterXS : @GiovanniToti Governatore, ha qualche informazione in più sulle cosiddette 'liste di riserva'? Io credo nel vaccino… -