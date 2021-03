Militari morti dopo AstraZeneca: escluso un nesso di causalità con il vaccino (Di lunedì 22 marzo 2021) L’autopsia sul corpo del maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Maniscalco, esclude nesso tra la dose di vaccino AstraZeneca e la sua morte. (Getty Images)L’autopsia sul corpo del maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Maniscalco, ha escluso un nesso tra la dose di vaccino AstraZeneca e la sua morte, la morte sarebbe avvenuta per infarto 48 ore dopo ma gli esiti dell’autopsia non sono stati divulgati sebbene siano trascorsi ormai dieci giorni dall’esame autoptico, Non sono emerse evidenze macroscopiche nell’autopsia sulle cause che hanno provato la morte di Stefano Paternò, anche in questo caso l’uomo è deceduto nelle ore successive alla somministrazione di una dose del vaccino AstraZeneca. Non ci sono elementi che ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021) L’autopsia sul corpo del maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Maniscalco, escludetra la dose die la sua morte. (Getty Images)L’autopsia sul corpo del maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Maniscalco, hauntra la dose die la sua morte, la morte sarebbe avvenuta per infarto 48 orema gli esiti dell’autopsia non sono stati divulgati sebbene siano trascorsi ormai dieci giorni dall’esame autoptico, Non sono emerse evidenze macroscopiche nell’autopsia sulle cause che hanno provato la morte di Stefano Paternò, anche in questo caso l’uomo è deceduto nelle ore successive alla somministrazione di una dose del. Non ci sono elementi che ...

