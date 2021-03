Masters1000 Miami 2021, Daniil Medvedev il favorito, tabellone positivo per gli italiani (Di lunedì 22 marzo 2021) Signore e signori, fate il vostro gioco. Alle 17.00 italiane (le 12.00 in Florida) di oggi, lunedì 22 marzo, si è tenuto il sorteggio del tabellone principale del torneo di Miami. Il primo “1000” della stagione dovrà fare i conti con le tante assenze. Dei 79 tennisti che si erano guadagnati il diritto di entrare nel main draw, ben 22 hanno dovuto rinunciare. Dopo i forfait di Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Casper Ruud, Gael Monfils e Pablo Carreno Busta, considerando i giocatori di spicco, è arrivata la rinuncia Matteo Berrettini (n.10 del mondo) nelle ultime ore che non ha avuto delle risposte confortanti sulle sue condizioni all’addome, nonostante si trovasse già a Miami dove ha disputato una sessione di allenamento. Pertanto il riferimento nel tabellone è il russo Daniil ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Signore e signori, fate il vostro gioco. Alle 17.00 italiane (le 12.00 in Florida) di oggi, lunedì 22 marzo, si è tenuto il sorteggio delprincipale del torneo di. Il primo “1000” della stagione dovrà fare i conti con le tante assenze. Dei 79 tennisti che si erano guadagnati il diritto di entrare nel main draw, ben 22 hanno dovuto rinunciare. Dopo i forfait di Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Casper Ruud, Gael Monfils e Pablo Carreno Busta, considerando i giocatori di spicco, è arrivata la rinuncia Matteo Berrettini (n.10 del mondo) nelle ultime ore che non ha avuto delle risposte confortanti sulle sue condizioni all’addome, nonostante si trovasse già adove ha disputato una sessione di allenamento. Pertanto il riferimento nelè il russo...

