Juan Martin Del Potro si opera di nuovo: “Voglio tornare per le Olimpiadi” (Di martedì 23 marzo 2021) Juan Martin Del Potro costretto ancora una volta a operarsi. Il tennista argentino, fermo già da due anni, deve sottoporsi al quarto intervento al ginocchio in poco tempo e a 32 anni potrebbe essere un macigno sulla carriera. Non si perde però d’animo e sul suo profilo Instagram dà appuntamento a tutti alle Olimpiadi di Tokyo, che spera di giocare: “Ho provato molti trattamenti conservativi e alternativi che non hanno dato buoni risultati. Con il dottore Jorge Chahla crediamo che l’opzione migliore sia l’intervento chirurgico. Il dottore conosce la mia voglia di riprendere a giocare e di essere in campo alle Olimpiadi“. Dopo le quattro operazioni al polso, ecco anche la quarta al ginocchio per il vincitore degli Us Open 2009 ed ex numero 3 al mondo, che si sottoporrà ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021)Delcostretto ancora una volta arsi. Il tennista argentino, fermo già da due anni, deve sottoporsi al quarto intervento al ginocchio in poco tempo e a 32 anni potrebbe essere un macigno sulla carriera. Non si perde però d’animo e sul suo profilo Instagram dà appuntamento a tutti alledi Tokyo, che spera di giocare: “Ho provato molti trattamenti conservativi e alternativi che non hanno dato buoni risultati. Con il dottore Jorge Chahla crediamo che l’opzione migliore sia l’intervento chirurgico. Il dottore conosce la mia voglia di riprendere a giocare e di essere in campo alle“. Dopo le quattrozioni al polso, ecco anche la quarta al ginocchio per il vincitore degli Us Open 2009 ed ex numero 3 al mondo, che si sottoporrà ...

