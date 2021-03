Israele, le migliaia di voti palestinesi di Gerusalemme Est (Di martedì 23 marzo 2021) Tra le poche novità di queste elezioni spicca la posizione dei palestinesi di Gerusalemme est. Negli ultimi anni a migliaia hanno ottenuto la cittadinanza israeliana che garantisce loro il diritto di votare oggi. Tutti gli altri palestinesi di Gerusalemme – la maggioranza senza cittadinanza israeliana – non sanno ancora se potranno partecipare alle elezioni legislative e presidenziali dell’Autorità nazionale palestinese (22 maggio e 31 luglio). Israele non ha risposto alle sollecitazioni che arrivano da Ramallah e forse solo un intervento … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 marzo 2021) Tra le poche novità di queste elezioni spicca la posizione deidiest. Negli ultimi anni ahanno ottenuto la cittadinanza israeliana che garantisce loro il diritto di votare oggi. Tutti gli altridi– la maggioranza senza cittadinanza israeliana – non sanno ancora se potranno partecipare alle elezioni legislative e presidenziali dell’Autorità nazionale palestinese (22 maggio e 31 luglio).non ha risposto alle sollecitazioni che arrivano da Ramallah e forse solo un intervento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Israele al voto: sfida Netanyahu-Lapid, Bennett possibile ago della bilancia Martedì 23 marzo elettori israeliani alle urne per la quarta volta negli ultimi due anni. Ma anche questa volta nessun partito o coalizione sembra avere i numeri per formare una maggioranza ...

