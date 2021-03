Isola 2021 | Akash attacca Elisa Isoardi | «Vuole comandare»

(Di martedì 23 marzo 2021): «Non voglio fare il maschio alfa però …». Il modello dagli occhi di ghiaccio dopo la polemica con Tommaso Zorzi , nella scorsa puntata, continua a lamentarsi della scarsa considerazione da parte del gruppo dei Rafinados.Kumar è il nominato di questa settimana. Durante la diretta della terza puntata dell’dei Famosiil modello, che la scorsa puntata voleva addirittura andare via dopo essere entrato in polemica con Tommaso Zorzi, ha spiegato come mai adesso vorrebbe restare in gioco: «Io nella mia vita sono abituato a vincere, mi sono demoralizzato perchè ho fatto un sacco di cose ma non si sono viste» Tutto abbastanza nella norma ma poi passa all’attacco e si scaglia con ìtro la ...

dei famosi, Akash Kumar è l'eliminato della terza puntata. Accetterà di restare? A vincere al televoto è Angela Melillo, il modello però ha una seconda possibilità: scegliere di restare ..., Akash attacca Elisa Isoardi: 'Non voglio fare il maschio alfa però ...' . Il modello dagli occhi di ghiaccio dopo la polemica con , nella scorsa puntata, continua a lamentarsi della scarsa ...Secondo giorno della Lanzarote International Regatta, quest’anno in via eccezionale scelto dalla Federvela internazionale World Sailing come ultima tappa di Qualifica Olimpica per nazione per le class ...Per la terza puntata de L'isola dei Famosi il pubblico ha deciso chi tra Angela Melillo e Akash Kumar deve lasciare l'Honduras: l'eliminato.