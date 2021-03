Graduatorie Ata 2021, domande fino al 22 aprile: requisiti, compatibilità, profili e come far domanda (Di lunedì 22 marzo 2021) Al via l’aggiornamento e la riapertura delle Graduatorie Ata di terza fascia di circolo o Istituto, valide per supplenze negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il decreto 3 marzo ha confermato il 22 marzo come data di inizio della raccolta delle candidature. C’è tempo un mese per l’iscrizione: il termine è fissato al 22 aprile. Il decreto e le FAQ del Ministero sono state pubblicate sul sito istituzionale, degli Uffici Scolastici Regionali, degli Uffici degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. Il concorso per l’accesso ai ruoli è per soli titoli e le domande di partecipazione dovranno essere presentate online accedendo con le credenziali SPID. Nei prossimi paragrafi indichiamo: profili, requisiti di accesso, modalità di invio della ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Al via l’aggiornamento e la riapertura delleAta di terza fascia di circolo o Istituto, valide per supplenze negli anni scolastici/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il decreto 3 marzo ha confermato il 22 marzodata di inizio della raccolta delle candidature. C’è tempo un mese per l’iscrizione: il termine è fissato al 22. Il decreto e le FAQ del Ministero sono state pubblicate sul sito istituzionale, degli Uffici Scolastici Regionali, degli Uffici degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. Il concorso per l’accesso ai ruoli è per soli titoli e ledi partecipazione dovranno essere presentate online accedendo con le credenziali SPID. Nei prossimi paragrafi indichiamo:di accesso, modalità di invio della ...

