Giorgio Felici Confartigianato | DL Sostegni migliorato il metodo ma gli 11 miliardi di euro stanziati non bastano

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Felici

NewsNovara.it

Questo è il commento di, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte sul DL Sostegni. " Bene che sia stata accettata la nostra richiesta di individuare i destinatari dei ristori non ...Questo è il commento didi Cuneo, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte sul DL Sostegni. "Bene che sia stata accettata la nostra richiesta di individuare i destinatari dei ...CUNEO CRONACA - “Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sostegni ma siamo pessimisti: gli aiuti che le imprese riceveranno sono irrisori. Gli 11 miliardi stanziati non bastano.“Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sostegni ma siamo pessimisti: gli aiuti che le imprese riceveranno sono irrisori. Gli 11 miliardi stanziati non bastano. Servono ulterior ...