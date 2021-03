Gero lascia UeD ma la tronista Samantha Curcio non la prende bene: “Hai mentito!” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’aveva preannunciato settimane fa e ora l’ha fatto: Gero Di Natale ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne. Non senza una lunga serie di tentennamenti, ma il cavaliere alla fine ha deciso tornare alla sua vita per tentare, da solo, di dimenticare la ex fidanzata alla quale sente di essere ancora profondamente legato. Era stata la ‘nuova’ tronista, Samantha Curcio, a provare a distoglierlo da quella decisione strappandogli la promessa di un’esterna. Ma quell’esterna non c’è mai stata e Gero ha spiegato a Maria De Filippi, agli opinionisti e soprattutto a Samantha e a Lara, la dama che stava frequentando: “Ho avuto dei ripensamenti. Mi dispiace ma io non sono pronto per affrontare questo programma. Mi dispiace avervi fatto perdere tempo”. E ha lasciato lo studio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) L’aveva preannunciato settimane fa e ora l’ha fatto:Di Natale ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne. Non senza una lunga serie di tentennamenti, ma il cavaliere alla fine ha deciso tornare alla sua vita per tentare, da solo, di dimenticare la ex fidanzata alla quale sente di essere ancora profondamente legato. Era stata la ‘nuova’, a provare a distoglierlo da quella decisione strappandogli la promessa di un’esterna. Ma quell’esterna non c’è mai stata eha spiegato a Maria De Filippi, agli opinionisti e soprattutto ae a Lara, la dama che stava frequentando: “Ho avuto dei ripensamenti. Mi dispiace ma io non sono pronto per affrontare questo programma. Mi dispiace avervi fatto perdere tempo”. E hato lo studio. ...

