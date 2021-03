F1 | Lewis Hamilton | l’ottavo Mondiale | ma non solo Tutti i record nel mirino per accrescere la leggenda

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) La prima tappa deldi Formula Uno 2021 è ormai alle porte, con il GP del Bahrain che darà ufficialmente il via alla nuova stagione domenica 28 marzo sul tracciato di Sakhir. Fari puntati inevitabilmente sulla Mercedes campione in carica ed in particolare su, grande favorito della vigilia in ottica iridata alla luce del dominio messo in evidenza dalla scuderia di Brackley nell’era ibrida. Il ‘Re Nero’ vuole confermarsi campione anche nel 2021, per diventare l’unico uomo della storia capace di vincere otto titoli mondiali in Formula 1 (al momento è a pari merito con Michael Schumacher a quota 7). Questo è indubbiamente il tema portante del campionato, mapotrebbe stabilire altrisignificativi per entrare ulteriormente nelladi questo ...