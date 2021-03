“Dillo a Clemente” | nasce l’app ‘Mastella’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Una app per “ascoltare” ed “essere vicino a tutti, trovando soluzioni”, dal nome inequivocabile: “Mastella”. La segreteria cittadina e provinciale di Benevento di Noi Campani, partito politico fondato e guidato dal sindaco di BeneventoMastella, annuncia la nascita delche sarà in funzione da aprile. “Il sindaco di BeneventoMastella – spiega una nota – si è da sempre occupato di politica e in un momento storico così delicato è sicuramente questo un punto di forza. Politica è anche capacità di rinnovare l’impegno che interpreti al meglio una società che evolve alla velocità di quella modernità che ogni giorno ci propone nuove sfide ed orizzonti. E anche questa volta non poteva non immaginare un nuovo modo di essere vicino a tutti trovando soluzioni, partendo dalla cosa più semplice: ascoltare”. “Mastella”, ...