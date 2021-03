Commercio, richieste bipartisan contro la crisi (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Un’apertura nei giorni precedenti alle festività pasquali consentirebbe una boccata di ossigeno alle attività”. A sostenerlo è l’assessore al Commercio del comune di Salerno, Dario Loffredo che già stamattina ha inoltrato una richiesta al Prefetto di Salerno. Per l’assessore sarebbe, ora che la campagna vaccinale sta procedendo in maniera spedita, un piccolo passo verso la ripartenza. Una posizione singolare e che ha un po’ sorpreso quella dell’assessore salernitano, da sempre vicino a dare voce ai disagi degli imprenditori, con i quali ha anche promosso una piattaforma per incentivare l’e-commerce. “Urge contemplare gli interessi diversi – dice l’assessore- per evitare che si affermi la criminalità“. Un riferimento anche a quanto accaduto sabato notte in pieno centro a Salerno con tre diversi locali colpiti dalla stessa banda che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Un’apertura nei giorni precedenti alle festività pasquali consentirebbe una boccata di ossigeno alle attività”. A sostenerlo è l’assessore aldel comune di Salerno, Dario Loffredo che già stamattina ha inoltrato una richiesta al Prefetto di Salerno. Per l’assessore sarebbe, ora che la campagna vaccinale sta procedendo in maniera spedita, un piccolo passo verso la ripartenza. Una posizione singolare e che ha un po’ sorpreso quella dell’assessore salernitano, da sempre vicino a dare voce ai disagi degli imprenditori, con i quali ha anche promosso una piattaforma per incentivare l’e-commerce. “Urge contemplare gli interessi diversi – dice l’assessore- per evitare che si affermi la criminalità“. Un riferimento anche a quanto accaduto sabato notte in pieno centro a Salerno con tre diversi locali colpiti dalla stessa banda che ...

