Capogruppo Pd donne? Al Senato Base riformista non vuole cambiare Marcucci

Advertising

Agenzia_Ansa : Letta: subito due donne capogruppo, stop personalismi. Intanto il senatore Comincini lascia Italia Viva e torna nel… - ilriformista : Letta annuncia lo 'sfratto' di Delrio e Marcucci e provoca un polverone: chat interne infuocate dopo la presa di po… - FedericoQuadrel : RT @Agenzia_Dire: #Pd, #Letta rilancia su #donne capogruppo e #iussoli: “Nostro tema identitario”. - Agenzia_Dire : #Pd, #Letta rilancia su #donne capogruppo e #iussoli: “Nostro tema identitario”. - Franciscktrue : RT @serenel14278447: Enrico Letta: “Alleanza con i 5S, ma da loro niente veti. In Parlamento due donne capogruppo” -

Ultime Notizie dalla rete : Capogruppo donne

Il Pd di Letta: subito due, stop personalismi - "Son sicuro che i gruppi sceglieranno, su una base di una selezione,di qualità. C'è una questione Pd, ma è una questione Paese. ...Facile a dirsi, meno a farsi: potrebbero volerci alcuni giorni per chiudere la partita del rinnovo dei capigruppo Pd di Camera e Senato, le assemblee dei gruppi di domani - secondo quanto si apprende -...Per vincere le elezioni contro il centrodestra il Pd deve «comporre una grande alleanza in cui ci sia anche il M5s», ha detto Enrico Letta ...Regione Lazio, ok in Commissione a Legge per donne lavoratrici. Leggiamo insieme cosa cambierà d'ora in avanti.