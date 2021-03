Volta a Catalunya 2021 | parata di stelle per la centesima edizione della gara a tappe più antica di Spagna

Leggi su oasport

(Di domenica 21 marzo 2021) Domani inizierà la, una delle brevi corse apiù dure del calendario ciclistico internazionale. Tra le sette frazioni in programma troviamo ben due arrivi in salita e una cronometro, oltre alla classica tappa conclusiva caratterizzata dal circuito del Montjuich, il quale regala sempre spettacolo. La startlist, inoltre, come sovente accade, è piena zeppa di ottimi scalatori, che si daranno battaglia sulle strade catalane. Sulla carta i favoriti principali sono i fratelli Adam e Simon Yates, i quali, per la primain carriera, saranno rivali. Adam, infatti, da questa stagione corre al Team Ineos, mentre Simon è rimasto alla Bike Exchange. I due, tra l’altro, sono stati gli avversari più temibili, ...