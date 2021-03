"Un meteorite da 1 kg è caduto in Molise": la sorprendente scoperta che ha travolto nella notte il piccolo paesino (Di domenica 21 marzo 2021) Un meteorite potrebbe essere caduto a Temennotte, nel comune di Sant'Agapito (Isernia, nel Molise). Parola dei ricercatori di Rete Prisma che, coordinati dall'Istituto nazionale di astrofisica, hanno svolto alcuni calcoli su quanto accaduto nella sera del 15 marzo. "Dall'incrocio dei dati - si legge sul sito della prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera - risulta che il piccolo corpo celeste è entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km e ha proseguito per una lunghezza totale di 61 km percorsi in 5.3 secondi con una inclinazione di 84°, una traiettoria quasi verticale dunque. L'altezza e la velocità finale è risultata di 19,8 km e di soli 2,8 km/s, valori che fanno pensare agli studiosi che il meteorite abbia una massa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Unpotrebbe esserea Temen, nel comune di Sant'Agapito (Isernia, nel). Parola dei ricercatori di Rete Prisma che, coordinati dall'Istituto nazionale di astrofisica, hanno svolto alcuni calcoli su quanto acsera del 15 marzo. "Dall'incrocio dei dati - si legge sul sito della prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera - risulta che ilcorpo celeste è entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km e ha proseguito per una lunghezza totale di 61 km percorsi in 5.3 secondi con una inclinazione di 84°, una traiettoria quasi verticale dunque. L'altezza e la velocità finale è risultata di 19,8 km e di soli 2,8 km/s, valori che fanno pensare agli studiosi che ilabbia una massa ...

