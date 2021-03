(Di domenica 21 marzo 2021)”, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Si parte! Comincia. 5? Immobile ci prova – Lancio di Luis Alberto in profondità per Immobile, che prova a calciare al volo mancando la sfera. 11? Luis Alberto da lontano – Luis Alberto sterza dai 25 metri e calcia forte in ...

Advertising

beinsports_FR : [?? LIVE - 15H00] ???? ?? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? 2 : Juventus - Benevento ?? MAX 5 :… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - zazoomblog : Udinese Lazio LIVE 0-1: Marusic porta in vantaggio la Lazio alla Dacia Arena - #Udinese #Lazio #Marusic #porta - ArgLazio : Fuerte disparo de Immobile que atrapa Musso #Lazio 1-0 #Udinese | ?? Minuto 40 #CMonEagles ?? - ForzaLazio__ : Gooooollllllll 37’ Adam Marusic ?? Lazio in vantaggio ?? Udinese-Lazio 0-1 #ForzaLazio #UdineseLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Lazio

Pochi minuti e sarà. Per alimentare il sogno Champions League , la , oggi a Udine contro la squadra di Gotti, ha un solo risultato a disposizione. Servono i tre punti e Inzaghi se la ...19'pt Scintille in campo tra Marusic e Walace . Maresca richiama entrambi. 18'pt Scoperta la, e l'ha lo spazio per attaccare. Lo fa con lentezza però la squadra di Gotti . E i biancocelesti si salvano in corner. 16'pt Ben posizionato Llorente in mezzo all'area, l'attaccante ...Sulle corsie laterali spazio per Lazzari, nonostante non sia al meglio, a destra e Marusic a sinistra. Le probabili formazioni di Udinese-Lazio. Non dovrebbero esserci grossi sconvolgimenti di ...Luiz Felipe sostiene la Lazio, durante la gara contro l'Udinese. Il brasiliano, seppur lontano, non fa mancare il suo supporto ...