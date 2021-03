Roma-Napoli 0-2, prosegue il silenzio stampa degli azzurri: Gattuso non parlerà (Di lunedì 22 marzo 2021) Nonostante l’ennesima vittoria dell’ultimo periodo, di grande importanza perché arrivata in un big match, il Napoli ha deciso di proseguire con il silenzio stampa. Nessun tesserato degli azzurri, neanche il tecnico Gennaro Gattuso, parlerà ai microfoni di Sky Sport e poi in sala stampa. Dunque non sentiremo parole del club partenopeo dopo il successo sul campo della Roma per 0-2. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Nonostante l’ennesima vittoria dell’ultimo periodo, di grande importanza perché arrivata in un big match, ilha deciso di proseguire con il. Nessun tesserato, neanche il tecnico Gennaroai microfoni di Sky Sport e poi in sala. Dunque non sentiremo parole del club partenopeo dopo il successo sul campo dellaper 0-2. SportFace.

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - OptaPaolo : 15 - Considerando solo gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica, solo l'Inter (18 in 9 matc… - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - FelixPerrella : RT @rep_napoli: Napoli da sogno: dopo Milano sbanca Roma. E Mertens festeggia 100 gol in serie A [di Pasquale Tina] [aggiornamento delle 22… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Bergonzi: 'Bene Di Bello in Roma-Napoli, non c'era nessun rigore' -