Per la loro salute gli italiani scelgono Dr Google (Di domenica 21 marzo 2021) Quasi il 90% degli italiani, quando non si sente in salute, si fa un’autodiagnosi cercando su internet quali malattie sono associate ai propri sintomi. E ora il motore di ricerca più famoso al mondo prova a rendere questa pratica meno rischiosa e si trasforma in Dr Google. Perchè gli italiani usano Dr Google? Se diamo Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Quasi il 90% degli, quando non si sente in, si fa un’autodiagnosi cercando su internet quali malattie sono associate ai propri sintomi. E ora il motore di ricerca più famoso al mondo prova a rendere questa pratica meno rischiosa e si trasforma in Dr. Perchè gliusano Dr? Se diamo

Advertising

GranGalaAIC : Sono @Cristiano e @cristianagire il re e la regina del Gran Galà del Calcio - Special Edition! ???? A loro il titolo… - TeresaBellanova : Questa sera il CDM ha approvato il #DecretoSostegni, 32 miliardi per tutelare la salute dei cittadini e la loro sic… - davidefaraone : Figliuolo e Curcio si sono recati alla città militare della Cecchignola a Roma, hanno aspettato in fila il loro tur… - xRacchanx : @Robic_Escapist Vero ?? evidentemente ci volevano loro per rendere decenti quelle robe... - lil_MeowoeM : RT @singvlarity___: quella volta in cui i bts fecero un post dicendo che halsey fosse ufficialmente la loro ragazza e che gli army fossero… -