**Pd: Margiotta, 'mi sfugge nome donna eletta in Ue al posto di Benifei...'** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Mi sfugge il nome della donna Pd eletta capogruppo al Parlamento europeo al posto di Benifei @SenatoriPD". Lo scrive su twitter il senatore Salvatore Margiotta alludendo alla riconferma di Brando Benifei come capoldelegazione degli eurodeputati dem dopo la richiesta del segretario Enrico Letta di eleggere due donne alla guida dei gruppi di Camera e Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "MiildellaPdcapogruppo al Parlamento europeo aldi@SenatoriPD". Lo scrive su twitter il senatore Salvatorealludendo alla riconferma di Brandocome capoldelegazione degli eurodeputati dem dopo la richiesta del segretario Enrico Letta di eleggere due donne alla guida dei gruppi di Camera e Senato.

Advertising

valfromrome : @s_margiotta @tpi @pdnetwork Apprezzo la sua onestà intellettuale. Da elettrice Pd, almeno fino alle ultime elezion… - fiordisale : @s_margiotta @EnricoLetta @Omantini Sbaglia Visto che é un personaggio pubblico si sa tutto, molto più di quel che… - fiordisale : @s_margiotta @EnricoLetta @pdnetwork Forse sarebbe il momento che i parlamentari del PD si occupassero dei Ponti ch… - fiordisale : @s_margiotta @EnricoLetta @Omantini scusa ma non hai nulla da dire alla tua tua classe dirigente? Per questa gente… - fiordisale : @s_margiotta @EnricoLetta Forse del fatto che non é un senatore indipendente ma risponde 1) elettori Pd (non suoi,… -