'Papà mi rinfacciava che non valessi niente, così l'ho strangolato. Poi ho fatto la stessa cosa con mia madre' (Di domenica 21 marzo 2021) La lite per i soldi, poi il raptus di follia. I verbali dell'interrogatorio di Benno Neumair, 30 anni, unico imputato per l'omicidio dei genitori scomparsi lo scorso 4 gennaio a ... Leggi su today (Di domenica 21 marzo 2021) La lite per i soldi, poi il raptus di follia. I verbali dell'interrogatorio di Benno Neumair, 30 anni, unico imputato per l'omicidio dei genitori scomparsi lo scorso 4 gennaio a ...

Advertising

fattoquotidiano : Benno Neumair, il verbale della confessione del duplice omicidio: “Papà mi rinfacciava che non valessi niente, così… - TeleradioNews : “Papà mi rinfacciava di essere un fallito, l’ho zittito e colpito. Poi ho... - PalermoToday : 'Papà mi rinfacciava che non valessi niente, così l'ho strangolato. Poi ho fatto la stessa cosa con mia madre'… - Today_it : 'Papà mi rinfacciava che non valessi niente, così l'ho strangolato. Poi ho fatto la stessa cosa con mia madre' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Il racconto di Benno Neumair: “Papà mi rinfacciava di essere un fallito, l’ho zittito” -