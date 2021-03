Nicola: “Siamo arrabbiati perché avremmo meritato almeno il pari. Derby? Non conosco i problemi della Juve” (Di domenica 21 marzo 2021) Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: “Siamo molto arrabbiati perché abbiamo fatto la nostra partita, forse la migliore a livello di numeri. È paradossale, considerando la supremazia territoriale sulla Sampdoria. A fare la differenza è stata la poca qualità nella zona di rifinitura. Era la terza partita in una settimana, ma dal punto di vista fisico non ho notato questa difficoltà. La Sampdoria si è difesa con ordine, ma meritavamo almeno un punto”. Sulla classifica: “Io valuto la partita di oggi. Il nostro percorso è di analisi e verifica delle prestazioni, però dobbiamo fare meglio perché abbiamo i mezzi”. Sull’importanza della sosta: “È importante, ci permette di recuperare tutti i ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Davide, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: “moltoabbiamo fatto la nostra partita, forse la migliore a livello di numeri. È paradossale, considerando la supremazia territoriale sulla Sampdoria. A fare la differenza è stata la poca qualità nella zona di rifinitura. Era la terza partita in una settimana, ma dal punto di vista fisico non ho notato questa difficoltà. La Sampdoria si è difesa con ordine, ma meritavamoun punto”. Sulla classifica: “Io valuto la partita di oggi. Il nostro percorso è di analisi e verifica delle prestazioni, però dobbiamo fare meglioabbiamo i mezzi”. Sull’importanzasosta: “È importante, ci permette di recuperare tutti i ...

