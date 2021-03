Manifestazione davanti al Parco del Mercatello del comitato “Bambini all’aperto (Di domenica 21 marzo 2021) A Salerno, il comitato “Bambini all’aperto” ha dato vita, questa mattina, ad una Manifestazione davanti il Parco del Mercatello in via Angrisani. Per il comitato salernitano “è necessario assicurare luoghi e attività alternative a quelle al chiuso che consentano a Bambini e ragazzi di continuare a crescere e a socializzare nel pieno dei loro diritti e le aree verdi come parchi, ville e giardini sono i luoghi in cui si possono assicurare tali diritti rispettando le giuste norme di sicurezza.” Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 21 marzo 2021) A Salerno, il” ha dato vita, questa mattina, ad unaildelin via Angrisani. Per ilsalernitano “è necessario assicurare luoghi e attività alternative a quelle al chiuso che consentano ae ragazzi di continuare a crescere e a socializzare nel pieno dei loro diritti e le aree verdi come parchi, ville e giardini sono i luoghi in cui si possono assicurare tali diritti rispettando le giuste norme di sicurezza.” Consiglia

Advertising

DallaNascita : @juventusfc @officialpes Pirlo fuori dai coglioni, chi è d accordo di fare una manifestazione. Tutti davanti all’en… - matteo2006 : @pfmajorino Una domanda semplice : perché il #PD non organizza una bella manifestazione di protesta davanti al pala… - NuovaScintilla : 21/3/21. Il Comtitato Romea-Ferrovia sulla situazione della viabilità resa drammatica ora coi lavori sul ponte del… - Alessandra_Vene : @cri_lavit Ce n'era pochina... Qualcosa di più in piazza delle erbe per via del mercato. Speravamo di trovare qualc… - notizieroma : RT @ultimenotizie: Sabato 17 aprile, in Piazza del Popolo a #Roma, si svolgerà la seconda manifestazione nazionale del movimento del settor… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione davanti Amazon, domani scioperano i lavoratori... ma anche i clienti L'appuntamento è per domani dalle 11.30 alle 14.30 davanti al magazzino Mxp5 di Castel San Giovanni con un presidio e una manifestazione. 'Sarà garantito il rispetto delle misure anti - contagio, ma ...

Sciopero: domani 40 mila lavoratori Amazon fermi per 24 ore ... il magazzino Amazon Mxp5 di Castel San Giovanni (Piacenza) davanti al quale si svolgerà, dalle 11.30 alle 14.30, un presidio e una manifestazione. Una adesione importante, questa; si tratta del ...

Scuola, manifestazione contro la chiusura davanti a Montecitorio Rai News In centinaia in piazza dei Signori contro la Dad. «Spegniamo gli schermi, riapriamo le scuole» La protesta contro la didattica a distanza prosegue in tutto il vicentino. Dopo il flash mob di ieri in piazza Libertà a Bassano, in centinaia oggi si sono dati appuntamento in piazza dei Signori, a ...

Le manifestazioni non bastano: senza giustizia sociale non si contrastano le mafie di Francesco Carini - La lotta alla mafia va fatta con azioni concrete per eliminare le diseguaglianze e per garantire pari diritti a tutti, non solo attraverso manifestazioni e commemorazioni ...

L'appuntamento è per domani dalle 11.30 alle 14.30al magazzino Mxp5 di Castel San Giovanni con un presidio e una. 'Sarà garantito il rispetto delle misure anti - contagio, ma ...... il magazzino Amazon Mxp5 di Castel San Giovanni (Piacenza)al quale si svolgerà, dalle 11.30 alle 14.30, un presidio e una. Una adesione importante, questa; si tratta del ...La protesta contro la didattica a distanza prosegue in tutto il vicentino. Dopo il flash mob di ieri in piazza Libertà a Bassano, in centinaia oggi si sono dati appuntamento in piazza dei Signori, a ...di Francesco Carini - La lotta alla mafia va fatta con azioni concrete per eliminare le diseguaglianze e per garantire pari diritti a tutti, non solo attraverso manifestazioni e commemorazioni ...