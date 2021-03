Lazio, ancora gelo tra Inzaghi e Lotito per il rinnovo (Di domenica 21 marzo 2021) Nessuna novità in casa Lazio per il rinnovo di contratto di mister Simone Inzaghi. Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, tra il patron Lotito e il tecnico ci sarebbe il gelo più completo.Non ci sarebbe mai stato un sì ma allo stesso tempo neppure un no definitivo alla proposta formalizzata dalla società all’inizio di febbraio: triennale per complessivi 7,5 milioni netti con bonus legati alle qualificazioni Europa League e Champions più l’eventuale premio scudetto per salire sino ad un massimo di 11. Ingaggio oscillante quindi tra il minimo garantito dei 2,5 e il tetto dei quasi 4, richiesti dal tecnico all’inizio della trattativa.Un affare che è iniziato il lontano 9 dicembre 2020, il giorno dopo la qualificazione agli ottavi Champions, quando le parti si erano incontrate a Villa San ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Nessuna novità in casaper ildi contratto di mister Simone. Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, tra il patrone il tecnico ci sarebbe ilpiù completo.Non ci sarebbe mai stato un sì ma allo stesso tempo neppure un no definitivo alla proposta formalizzata dalla società all’inizio di febbraio: triennale per complessivi 7,5 milioni netti con bonus legati alle qualificazioni Europa League e Champions più l’eventuale premio scudetto per salire sino ad un massimo di 11. Ingaggio oscillante quindi tra il minimo garantito dei 2,5 e il tetto dei quasi 4, richiesti dal tecnico all’inizio della trattativa.Un affare che è iniziato il lontano 9 dicembre 2020, il giorno dopo la qualificazione agli ottavi Champions, quando le parti si erano incontrate a Villa San ...

