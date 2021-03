Juventus, serve un ribaltone immediato: Pirlo bocciato, così anche il quarto posto è a rischio (Di domenica 21 marzo 2021) Ennesima figuraccia stagionale della Juventus, il campionato dei bianconeri è sempre più deludente e può diventare ‘drammatico’ nelle prossime giornate. Si è conclusa la 28esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Andrea Pirlo ha disputato una partita imbarazzante contro il Benevento, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. I bianconeri non sono mai riusciti a cambiare passo e gli attaccanti non sono sembrati in giornata. Ma a preoccupare è stata la prestazione della squadra, il gioco è praticamente inesistente ed in più si verificano anche errori personali come successo oggi con Arthur. L’involuzione rispetto alla scorsa stagione è evidente. Juventus, serve lo scossone Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLa Juventus dovrebbe pensare ad un ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Ennesima figuraccia stagionale della, il campionato dei bianconeri è sempre più deludente e può diventare ‘drammatico’ nelle prossime giornate. Si è conclusa la 28esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Andreaha disputato una partita imbarazzante contro il Benevento, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. I bianconeri non sono mai riusciti a cambiare passo e gli attaccanti non sono sembrati in giornata. Ma a preoccupare è stata la prestazione della squadra, il gioco è praticamente inesistente ed in più si verificanoerrori personali come successo oggi con Arthur. L’involuzione rispetto alla scorsa stagione è evidente.lo scossone Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLadovrebbe pensare ad un ...

