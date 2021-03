Italia Viva perde pezzi, addio di Eugenio Comincini (Di domenica 21 marzo 2021) Con un lungo posto sui suo profilo Facebook, il senatore Eugenio Comincini ha lasciato Italia Viva per tornare tra le fila del Partito Democratico. Il senatore Comincini lascia Renzi e torna nel Pd: “IV appare sospesa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) Con un lungo posto sui suo profilo Facebook, il senatoreha lasciatoper tornare tra le fila del Partito Democratico. Il senatorelascia Renzi e torna nel Pd: “IV appare sospesa” su Notizie.it.

Advertising

lucatelese : “Prendere il mes non è una priorità, com questi tassi di interesse non conviene”. Fantastico. Bisogna andare a cerc… - ItaliaViva : Draghi ha ragione: prima di chiedere i soldi del #MES dobbiamo stabilire come spenderli. E Italia Viva ha pronto fi… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Renzi interviene all'Assemblea nazionale di Italia Viva: 'Cari condomini' - f_sven_ : La vicinanza alla comunità LGBT+ si esprime calendarizzando il DDL Zan, quello che voi di Italia Viva avete fatto c… - fnicodemo : RT @giorgio_gori: Il senatore Eugenio @Comincini lascia Italia Viva e torna nel #Pd ( -