Il Napoli trionfa all' Olimpico | la doppietta di Mertens stende la Roma

Advertising

infoitcultura : Carosello Carosone batte tutti, Napoli trionfa ancora. Che delusione per Ilary Blasi - CMercatoNews : Il #Napoli trionfa a #Sansiro contro il #Milan grazie a #politano -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli trionfa

Sette minuti più tardi è ancora ila seminare il panico nell'area della Roma con Politano che si inserisce bene nella difesa e di testa serve un assist per la doppietta personale del belga, ...Secondo i dati analizzati, nella prima classifica, per la terza volta consecutiva dal 2018,... Verona è settima con 357 kg, mentre Cagliari si attesta come ottava con 290 kg, Parma e...Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi in campionato. Sorridono gli azzurri che portano a casa tre punti importantissimi per la corsa alla Champions ...Grande 2-3 in rimonta dei rossoneri al Franchi di Firenze, Dries Mertens decide la sfida dell'Olimpico in favore del Napoli ...