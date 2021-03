«Emigrare | un’opportunità Ma serve una rete di aiuto»

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 21 marzo 2021) Originario di Clusone, vive a Bruxelles. È partito con la famiglia per la Svizzera nel 1995.Imprenditore e cuore dell’Ente bergamaschi nel mondo. Trovarsi in un Paese che non si conosce, dove si parla una lingua diversa dalla tua, che ha altre usanze, magari un’altra religione e altre consuetudini culturali, può essere all’inizio un’esperienza destabilizzante.tempo, poco o tanto che sia, per abituarsi alla nuova realtà e non sempre, nemmeno dopo decine di anni, ci si sente del tutto a casa. Si può però abituarsi al nuovo stile di vita, conoscere nuove persone, stringere nuovi rapporti, scoprire nuove piacevoli abitudini. In una parola intraprendere un percorso di integrazione.