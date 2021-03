Cristiano Ronaldo 770: l'omaggio di Agnelli con la maglia della Juve (Di domenica 21 marzo 2021) TORINO - Cristiano Ronaldo aveva provato a spiegare con questo post la sua passione nel diventare il più grande di tutti: "Sono i record che inseguono me". L'ultimo in ordine temporale ad essere ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 marzo 2021) TORINO -aveva provato a spiegare con questo post la sua passione nel diventare il più grande di tutti: "Sono i record che inseguono me". L'ultimo in ordine temporale ad essere ...

Advertising

SkySport : Cristiano Ronaldo miglior giocatore del 2020: la premiazione al Galà del Calcio 2021 - SkySport : .@GranGalaAIC Calciatore e calciatrice dell’anno Vincono Cristiano Ronaldo e Cristiana Girelli #GranGalàDelCalcio… - DiMarzio : L’esordio in lacrime di #Essugo: primo 2005 della storia in campo nello #SportingLisbona, puntando #Ronaldo - 00Zucchi : Qualcuno dovrebbe informare @Cristiano Ronaldo che, in occasione dei calci di punizione, gli avversari sono soliti… - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: Non capisco perché i portieri mettano la barriera quando Cristiano Ronaldo batte le punizioni. -