Covid, la Regione conferma la linea dura: rimangono chiuse piazze e ville comunali (Di domenica 21 marzo 2021) La Regione Campania proroga fino al 5 aprile i divieti attualmente in vigore, come la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, salvo che tra le 7.30 e le 8.30. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che prolunga le norme in scadenza, tra cui il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021. IN Campania le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimita’ o all’interno di aree mercatali sono consentite solo in negozi/box purche’ sussista la possibilita’ di contingentare gli accessi e in presenza di allaccio diretto alla rete idrica. Rispetto alla chiusura delle aree pubbliche, sono ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) LaCampania proroga fino al 5 aprile i divieti attualmente in vigore, come la chiusura al pubblico di parchi urbani,, giardini pubblici, lungomari e, salvo che tra le 7.30 e le 8.30. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che prolunga le norme in scadenza, tra cui il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021. IN Campania le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimita’ o all’interno di aree mercatali sono consentite solo in negozi/box purche’ sussista la possibilita’ di contingentare gli accessi e in presenza di allaccio diretto alla rete idrica. Rispetto alla chiusura delle aree pubbliche, sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Bollettino Covid: in Puglia 1.546 nuovi contagi. 10 decessi PUGLIA - Ecco il bollettino Covid della Regione Puglia: su 9.629 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus sono stati registrati 1.546 casi positivi : 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella ...

Coronavirus: 380 nuovi casi in Liguria, 77 in provincia di Imperia. Calano i ricoveri in ospedale I dati comunicati da Regione Liguria nel pomeriggio in merito alla diffusione del covid mostrano un aumento di 380 casi su scala regionale e di 77 in provincia di Imperia dove, però, calano di 2 unità i ricoverati. Al ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Zona rossa «rafforzata» in Puglia? Emiliano: «Sui social gira una fakenews» BARI - In arrivo una zona rossa «rafforzata»? Tranquilli, nessun panico. È una fake news. Da stamattina circola per le chat di whatsapp un messaggio che riporta decisioni più stringenti in merito alla ...

La terza ondata del Covid verso il picco: 337 nuovi contagiati e quattro vittime Nessun decesso nel Ferrarese. In totale, finora i decessi in regione sono stati 11.424. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 316.967 casi di ...

