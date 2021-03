Bari, la cura Carrera non funziona e adesso anche il terzo posto è a rischio (Di domenica 21 marzo 2021) Il Bari non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di allenatore. Oggi una sconfitta pesante a Catanzaro e adesso si complica la strada per il terzo posto. La reazione dei Galletti non è arrivata al Ceravolo e adesso i calabresi sono a -2 con una partita in meno. Sembrava che Massimo Carrera potesse dare la classica scossa dopo l'esonero di Auteri ma la squadra sembra entrata in un tunnel dove non si vede la via d'uscita. L'ex tecnico dello Spartak aveva iniziato anche bene con la vittoria per 1-0 sul Monopoli ma poi sono arrivate altre due vittorie (Foggia e Juve Stabia) e tre sconfitte (Catanzaro, Ternana e Potenza) più due pareggi con Catania e Casertana. Malgrado il netto 3-1 subito dall’Avellino a Catania, i biancorossi non solo hanno lasciato per strada ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Ilnon riesce a risollevarsi nonostante il cambio di allenatore. Oggi una sconfitta pesante a Catanzaro esi complica la strada per il. La reazione dei Galletti non è arrivata al Ceravolo ei calabresi sono a -2 con una partita in meno. Sembrava che Massimopotesse dare la classica scossa dopo l'esonero di Auteri ma la squadra sembra entrata in un tunnel dove non si vede la via d'uscita. L'ex tecnico dello Spartak aveva iniziatobene con la vittoria per 1-0 sul Monopoli ma poi sono arrivate altre due vittorie (Foggia e Juve Stabia) e tre sconfitte (Catanzaro, Ternana e Potenza) più due pareggi con Catania e Casertana. Malgrado il netto 3-1 subito dall’Avellino a Catania, i biancorossi non solo hanno lasciato per strada ...

