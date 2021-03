Amici 20 prima puntata serale: l’eliminato scopre tutto in casetta tra le lacrime (Di domenica 21 marzo 2021) Maria de Filippi ha trovato un buon espediente per evitare che si conosca, tramite le anticipazioni, il nome dell’eliminato delle puntate del serale. Vi avevamo infatti raccontato che la prima puntata del serale di Amici 20 sarebbe finita con un ballottaggio ma che on conoscevamo il nome del primo concorrente eliminato. E infatti, per evitare spoiler e anticipazioni, dopo il faccia a faccia finale che ha visto Esa e Raffaele scontrarsi, tutti i ragazzi hanno lasciato lo studio per ritornare in casetta. Maria ha spiegato che lì avrebbero ricevuto l’esito finale e avrebbero quindi appreso chi doveva lasciare il talent di Canale 5. E così Raffaele ed Esa hanno atteso qualche minuto, consolati dai compagni, tra lacrime e preoccupazioni, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 marzo 2021) Maria de Filippi ha trovato un buon espediente per evitare che si conosca, tramite le anticipazioni, il nome deldelle puntate del. Vi avevamo infatti raccontato che ladeldi20 sarebbe finita con un ballottaggio ma che on conoscevamo il nome del primo concorrente eliminato. E infatti, per evitare spoiler e anticipazioni, dopo il faccia a faccia finale che ha visto Esa e Raffaele scontrarsi, tutti i ragazzi hanno lasciato lo studio per ritornare in. Maria ha spiegato che lì avrebbero ricevuto l’esito finale e avrebbero quindi appreso chi doveva lasciare il talent di Canale 5. E così Raffaele ed Esa hanno atteso qualche minuto, consolati dai compagni, trae preoccupazioni, ...

Advertising

WittyTV : Una prima puntata pazzesca a ritmo di sfide! Volete rivederla da un punto di vista davvero speciale? Cliccate QUI ?… - AmiciUfficiale : Sabrina vederti sul palco di Amici è sempre una grandissima emozione!!! Non perdete l'appuntamento con 'Svegliati A… - riotta : .@pfizer prima dose in farmacia in 5 minuti a Broadway. Grazie @JoeBiden forza tutti penso amici andati penso a chi… - dayaneonfire : La sua indignazione viene fuori solo quando si toccano determinate persone. Chissà perché non ho visto post del gen… - 103puntifelici : Tommaso che vede per la prima volta Tommaso di Amici è un po’ come tutti noi quando vediamo ogni volta Tommaso Zorzi. #tzvip -