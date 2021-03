WTA Monterrey 2021 | i risultati del 19 marzo | le semifinali saranno Fernandez-Sorribes Tormo e Li-Golubic

(Di sabato 20 marzo 2021) Sul cemento outdoor messicano si sono disputati i quarti di finale del torneo WTAdi tennis, di categoria 250, che nella tarda serata italiana di oggi prevede le. Le sfide del penultimo attoLeylah Anniecontro Saraed Ann Li contro Viktorija. Nella parte alta del tabellone la canadese Leylah Anniepone fine alla corsa della lucky loser slovacca Viktoria Kuzmova per 7-5 6-3, e nel penultimo atto se la vedrà con l’iberica Sara, numero 7, che batte l’altra slovacca Anna Karolína Schmiedlová per 6-3 7-5. Nella parte bassa, invece, la statunitense Ann Li, testa di serie numero 8, batte la cinese Saisai Zheng, numero ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Wta Monterrey 2021: Stephens numero 1 presenti Trevisan e Paolini - #Tabellone #Monterrey #2021:… - SDTennis : monterrey [wta] - final 8 - Ubitennis : WTA Monterrey: Ann Li e Saisai Zheng ai quarti di finale - sportface2016 : #WtaMonterrey, il programma e l'ordine di gioco dei quarti di venerdì 19 marzo - livetennisit : WTA San Pietroburgo e Monterrey: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Monterrey

Viktorija Golubic (102) disputer i quarti del torneo di. Ha battuto agli ottavi la statunitense Lauren Davis (79) per 6 - 3 6 - 1 in soli 69'. Uscita dalle qualificazioni in questo appuntamento messicano, ...TENNIS - S'infrange agli ottavi di finale il sogno di Jasmine Paolini di approdare tra li migliori otto del Torneodi. La 25 enne tennista lucchese è stata infatti battuta in tre set (6 - 2; 2 - 6; 6 - 2) dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova. Dopo aver vinto facilmente il primo set Jasmine ha ...Sul cemento outdoor messicano si sono disputati i quarti di finale del torneo WTA Monterrey 2021 di tennis, di categoria 250, che nella tarda serata italiana di oggi prevede le semifinali. Le sfide de ...MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) - Ann Li e' la prima semifinalista dell'"Abierto GNP Seguros", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si sta disputando sul cemento di Monterrey, ...