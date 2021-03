Vasco e Silvio | che vita spericolata fare i papà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Silvio

QUOTIDIANO.NET

Ieri era la festa del Papà . Per celebrare la ricorrenza, PierBerlusconi ha comprato una pagina di giornale dedicata al padre. E sui social Lorenzo Rossi , figlio d ila rockstar, ha ringraziato tutti i genitori "supereroi", facendo coraggio all'eroe di 'Vita spericolata', che si era appena... autoaccusato, ...E ai tempi diBerlusconi se ne era invaghito per i modi della discesa in campo, tra il ... Ma questa volta non tutto era andato per il verso giusto, nell'Emilia Romagna allora guidata da...Il rocker di Zocca fa autocritica: "Sono un disastro con i miei figli". E Pier Silvio omaggia il Cav: "Sei un campione come padre" ...Alle ore 10 la Fondazione Silvio Tronchetti Provera con Cariplo ... Alle ore 10 l’apertura dei lavori con Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Roberta ...