Spezia Cagliari, si decide tutto in un quarto d'ora: la statistica (Di sabato 20 marzo 2021) Un dato interessante sui gol subiti e su quelli realizzati in questo campionato da Spezia e Cagliari, in campo alle 18:00 al Picco. Il dettaglio Nessuna squadra ha segnato meno gol dello Spezia nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (uno, al pari dell'Udinese), mentre solo il Benevento (otto) ne ha subiti più del Cagliari (sette) in questo periodo di gioco. Lo Spezia è inoltre la squadra che ha subito più gol (35) nei secondi tempi di questa Serie A; cinque delle ultime sette reti realizzate dal Cagliari in questo campionato sono arrivate in questa frazione di gioco. Leggi su Calcionews24.com

